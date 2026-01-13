Haberler

Mersin'de dolu yağışıyla sokaklar beyaza büründü

Güncelleme:
Mersin'de aniden bastıran dolu yağışı, sokakları ceviz büyüklüğündeki dolu taneleri ile kaplayarak vatandaşları şaşırttı.

MERSİN'de aniden etkili olan dolu yağışı yerleri beyaza bürüdü.

Mersin'de etkili olan sağanak yağış, akşam saatlerinde yerini doluya bıraktı. Aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu taneleri, sokakları beyaza bürüdü. Şaşkına dönen vatandaşlar, beyaza bürünen yerleri cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Haber: Soner AYDIN – Kamera: Mersin,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yerel
