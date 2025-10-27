Haberler

Mersin'de Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Güncelleme:
Mersin'in Bozyazı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yılı kapsamında Softa Kalesi'nde geleneksel yürüyüş ve bayrak değişimi töreni düzenlendi. Etkinlikte birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında Softa Kalesinde 'Geleneksel Cumhuriyet Yürüyüşü ve Bayrak Değişimi Töreni' düzenlendi.

Bozyazı Kaymakamlığı himayesinde gerçekleşen ve büyük bir coşkuyla kutlanan etkinliğe, ilçe protokolü, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Program, Türk bayrağının değişimi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua ile devam eden törende, Cumhuriyetin 102. yılı heyecanı Softa Kalesinin tarihi atmosferinde yaşandı.

Etkinliğin sonunda, Kaledibi Mahalle Muhtarlığı tarafından yürüyüşe ve törene katılan vatandaşlara yöresel yemek ikramında bulunuldu.

Cumhuriyet'in 102. yılı onuruna düzenlenen programda, birlik, beraberlik ve milli gurur duyguları bir kez daha ön plana çıktı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
