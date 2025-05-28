Mersin'de 24 Derslikli Lisenin Protokolü İmzalandı

Mersin'de 24 Derslikli Lisenin Protokolü İmzalandı
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Hayırsever iş insanı Abdulkadir Gürüz'ün katkılarıyla Mersin'de yapılacak 24 derslikli lisenin protokolü imzalandı. Tören, Vali Atilla Toros'un katılımıyla gerçekleştirildi.

Mersin'de hayırsever iş insanı Abdulkadir Gürüz tarafından eğitime kazandırılacak 24 derslikli lisenin protokolü imzalandı.

Vali Atilla Toros himayesinde iş insanı Abdulkadir Gürüz ve İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş'un katılımıyla düzenlenen törende Yenişehir ilçesi Menteş Mahallesi'nde yapılacak 24 derslikli lisenin yapım protokolü imzalandı. Törene katılan Vali Toros, yapılacak lisenin öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olmasını dileyerek, "Hayırsever hemşehrimiz Abdülkadir Gürüz ve ailesine bugüne kadar yapmış oldukları hayır çalışmaları için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Vali Toros, Abdülkadir Gürüz'ün yaptığı bağışın örnek teşkil etmesini temenni etti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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