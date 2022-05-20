Mersin Büyükşehir, Öğrenim Yardımlarının Son Tutarını Yatırdı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin Büyükşehir, Öğrenim Yardımlarının Son Tutarını Yatırdı

ANKA - Ayten Dilan Özgür - Yerel
 - Güncelleme:
Mersin Büyükşehir, Öğrenim Yardımlarının Son Tutarını Yatırdı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine verilen öğrenim desteğinin son tutarları hesaplara yatırıldı. 6 bin 225 lisans öğrencisine, 1 milyon 245 bin lira yardım yapıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine verilen öğrenim desteğinin son tutarları hesaplara yatırıldı. 6 bin 225 lisans öğrencisine, 1 milyon 245 bin lira yardım yapıldı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde bu yıl için 1600 TL'ye çıkarılan üniversite öğrencilerine yönelik öğrenim yardımlarının 200 liralık son tutarı hesaplara yatırıldı. 6 bin 225 lisans öğrencisinin hesabına toplam 1 milyon 245 bin lira aktarıldı.

ANKA / Ayten Dilan Özgür - Yerel

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Üniversite, Lisans, Mersin, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title