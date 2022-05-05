Tarsus'un köylerinde çocuklar 3 gün bayram coşkusu yaşadı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus'a Değer Katanlar Kurulunun öncülüğünde bayram şenliğini çocuklar için Tarsus'un kırsal mahallelerine taşıdı. "Her Köy Bizim Köyümüzdür" sloganıyla Taşkuyu, Yeşiltepe ve Sağlıklı mahallelerinde gerçekleştirilen etkinliklerde çocuklar bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesindeki Tarsus'a Değer Katanlar Kurulu (TADEKA), Tarsus'un kırsal mahallelerinde şenlik havası estirdi. Ramazan Bayramına denk gelen etkinliklerde çocuklar bayram coşkusunu kendi mahallelerinde tattı.

Çocuklara su matarası, şeker, mamul, çikolata ve meyve suyu ikram edildi

Şenliklerde, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi ile Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi çocuklara çeşitli ikramlar sundu. Sosyal Hizmetler Dairesinin Ramazan Bayramında çocuklar için hazırladığı 60 bin adet su matarası içerisine yerleştirilen bayram şekerlerinin bir kısmı üç mahallede düzenlenen etkinliklerde dağıtıldı. Sosyal Hizmetler Dairesi ekipleri, çocuklara mamul ve meyve suyu ikram etti. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi de çocukları meyve suyu ve çikolata hediyesiyle sevindirdi.

Etkinlikler ilk gün Taşkuyu'da başladı

Etkinliklerin ilk durağı Taşkuyu Mahallesi oldu. Mahallede konserle başlayan etkinlikler; cere-çömlek atölyesi, yüz boyama, drama atölyesi ve karikatür-resim atölyesiyle devam etti. Çocuklar, etkinliklerin devamındaki halat çekme ve çuval oyunlarıyla yarışma heyecanı yaşadı. Gün sonunda ise Hacivat-Karagöz oyununu seyreden çocuklar kahkahaya boğuldu. Aileleri de çocuklarının yaşadığı mutluluğu zaman zaman uzaktan seyrederken, bazen de çocuklarıyla birlikte aktivitelere katıldı.

Etkinliklerin diğer durakları bayramın ikinci günü Yeşiltepe Mahallesi, üçüncü günü ise Sağlıklı Mahallesi oldu.

Etkinliklerin 7 Mayıs Cumartesi günü Çiçekli, 8 Mayıs Pazar günü de Hacıhamzalı Mahallesinde devam edeceği bildirildi. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / Yerel