Mersin Büyükşehir, 3. Çevre Yolu Düzenleme Çalışmalarına Hız Verdi - Haberler

Mersin Büyükşehir ekipleri, 3. Çevre Yolu yenileme ve düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Akbelen Bulvarı ile 36. Cadde arasında kalan 1200 metrelik güzergahın güney şeridinde çalışmalarını tamamlayan ekipler, 3 şerit yol platformu, 1 şerit bisiklet yolu ve özel gereksinimli vatandaşların kullanımına uygun kaldırım çalışması yaptı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 3. Çevre Yolu düzenleme çalışmalarının sonucunda mevcut yolun şu anki durumundan daha güzel, trafiğin seyrine katkı sunacak bir ana arter haline geleceğini belirterek, "6 bin 75 metrelik bu güzergahta çalışmalarımızı başlattık. Şu anda orada hummalı bir çalışma başlamış durumda. 4. Çevre Yolu'nda yapılan çalışmaların bir benzerini 3. Çevre Yolu'nda yapmayı planlıyoruz. 3 şerit araç, 1 şerit bisiklet yolu ve yaya yolu olarak düzenleyeceğiz. Gidiş-geliş olarak düşünürseniz her bir kısmı bu şekilde düzenleyeceğiz. Bu yılın sonuna kadar da bu çalışmalarımız sonra ermiş olacak" demişti.

EKİPLER SON HIZLA ÇALIŞIYOR

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi tarafından sürdürülen yenileme ve düzenleme çalışmaları kapsamında 3. Çevre Yolu da ana arter haline gelecek. Milli Mücahit Rıfat Uslu ile Ali Kaya Mutlu Caddeleri güzergahında Akbelen Bulvarı ile 34. Cadde arasındaki 6 bin 75 metre uzunluğundaki yolu kapsayan çalışmalar sonunda 3 şerit araç, 1 şerit bisiklet yolu ve yaya yolu olacak.

Akbelen Bulvarı ile 36. Cadde arasında kalan 1200 metrelik güzergahın güney şeridinde çalışmalarını tamamlayan ekipler, 3 şerit yol platformu, 1 şerit bisiklet yolu ve özel gereksinimli vatandaşların kullanımına uygun kaldırım imalatlarını yaptı. Büyükşehir ekipleri ayrıca, 85 metre uzunluğunda ve 12 metre yüksekliğinde taş duvar yapımını da tamamladı.

4. Çevre Yolu için yapılan uygulamaların benzerlerinin gerçekleştirileceği çalışma sayesinde sürücüler daha rahat ve konforlu seyahat edebilecekleri yollara kavuşurken, bisiklet sürücüleri ve yayalar da güvenle geçiş yapabilecek.