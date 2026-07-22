Başsavcı emre: 'uyuşturucu, çete ve şiddete geçit vermeyeceğiz'

Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, kentte görev yapan ulusal ve yerel basın temsilcileriyle bir araya gelerek, "Toplumda rahatsızlık oluşturan uyuşturucu, silah, çete, kadına yönelik şiddet ve diğer tüm suçlarla kararlılıkla mücadele edeceğiz" dedi.

Mersin Adliyesinde düzenlenen toplantıda gazetecilerle tanışan Başsavcı Yasin Emre, adalet hizmetlerinin vatandaşlara eşit, tarafsız ve şeffaf şekilde sunulması için çalışacaklarını söyledi. Daha önce görev yaptığı illerde basınla güçlü bir iş birliği içerisinde çalıştıklarını ifade eden Emre, Mersin'de de aynı anlayışı sürdüreceklerini dile getirdi.

"Hukukun, toplumun ve vicdanın kabul etmediği her türlü suçun karşısında olacağız"

Basının demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Emre, gazetecilerin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinde önemli bir kamu hizmeti yürüttüğünü belirtti. Toplum huzurunu bozan her türlü suçla mücadele edeceklerini dile getiren Emre, "Uyuşturucu olabilir, silah olabilir, çete olabilir, kadına yönelik şiddet olabilir, sağlık çalışanına şiddet olabilir ya da trafikte kamu düzenini bozan davranışlar olabilir. Hukukun, toplumun ve vicdanın kabul etmediği her türlü suçun karşısında olacağız" diye konuştu.

Toplantıda uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına da değinen Emre, aynı gün gerçekleştirilen operasyonda 52 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini belirterek, bu tür operasyonların kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

Basın mensuplarından yalnızca resmi ve teyit edilmiş bilgilerin kullanılmasını isteyen Emre, dezenformasyonun hem kamu kurumlarına hem de basın kuruluşlarına zarar verdiğini ifade etti. Emre, "Resmi, doğru ve objektif haber bizim paylaştığımız bilgiler doğrultusunda yapılmalıdır. Teyide muhtaç bilgilerin paylaşılması hem adalet sistemini hem de basının güvenilirliğini zedeler" ifadelerini kullandı.

Terör örgütlerinin zaman zaman manipülatif haberlerle kamuoyunu yönlendirmeye çalışabildiğine dikkat çeken Emre, basın mensuplarının bu konuda dikkatli davranmasının önemine işaret ederek, Mersin'deki gazetecilerin tecrübesine güvendiğini söyledi.

Görev süresi boyunca adalet, hakkaniyet ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda çalışacaklarını vurgulayan Emre, "Bizden önce görev yapanlar bayrağı belli bir noktaya getirdi. Biz de o bayrağı daha ileri taşımak için devletimiz, milletimiz ve Mersin'imiz adına çalışacağız" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı