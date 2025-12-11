Anamur Adliyesi'nden tayin olan hakimlere veda

Mersin'in Anamur ilçesi adliyesinde görevliyken tayinleri çıkan hakimlere veda programı düzenlendi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 2025 Adli Yargı Mazeret Kararnamesi kapsamında tayinleri çıkan Anamur ve Aydıncık hakimleri için öğretmenevinde veda programı gerçekleştirildi. Programa Anamur Kaymakamı Kemal Duru, ilçe protokolü, hakim ve savcılar, baro temsilcileri, avukatlar, adliye personeli ve aileler katıldı.

Törende konuşan Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, görev süreleri boyunca özverili çalışmalarıyla adliyeye katkı sunan meslektaşlara teşekkür ederek yeni görev yerlerinde başarılar diledi.

Adliyeye toplam 33 lojman kazandırılması için sözleşmenin imzalandığını hatırlatan Başsavcı Çatlı, lojmanların 24'ünün 3+1, 9'unun 2+1 tipinde olacağını ifade etti. Çatlı, bu yatırımın hem adliye personelinin yaşam şartlarını iyileştireceğini hem de kurumsal işleyişe katkı sağlayacağını söyledi.

Programda tayini çıkan hakimlere plaket takdim edildi. - MERSİN