Merkezefendi Belediyesi'nin Son İftar Sofrası Kayalar TOKİ'de Kuruldu

Merkezefendi Belediyesi, son iftar programını binlerce vatandaşın katılımıyla Kayalar TOKİ’de gerçekleştirdi. Başkan Şeniz Doğan, “Bin aydan daha hayırlı olan bu özel gecede siz kıymetli hemşehrilerimle aynı sofrayı paylaşmaktan mutluluk duyuyorum” dedi.

Merkezefendi Belediyesi, son iftar programını binlerce vatandaşın katılımıyla Kayalar TOKİ'de gerçekleştirdi. Başkan Şeniz Doğan, "Bin aydan daha hayırlı olan bu özel gecede siz kıymetli hemşehrilerimle aynı sofrayı paylaşmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.

Merkezefendi Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca aralıksız devam eden iftar programının sonuncusu, Kayalar TOKİ'de gerçekleştirildi.

Ramazan coşkusunun yaşandığı iftar programında tasavvuf müzik dinletisi, semazen gösterisi ve çocuklar için sihirbazlık gösterileri gerçekleştirildi. Yaklaşık 2 saat süren iftar programında çocuklara ve ailelerine çeşitli ikramlarda da bulunuldu.

"AYNI SOFRAYI PAYLAŞMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUM"

Ramazan ayında hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma duygularının pekiştiğini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Bin aydan daha hayırlı olan bu özel gecede siz kıymetli hemşehrilerimle aynı sofrayı paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Tüm Merkezefendili ve Denizlili hemşehrilerimin Kadir gecesi kutlu olsun. Bu özel ve güzel geceyi sizlerle beraber yaşamak için buradayız. Ramazan ayı boyunca geleneksel hale gelen iftarlarımızı sonuncusunu Kayalar TOKİ'de gerçekleştirdik. Sevgili hemşehrilerim bizleri yalnız bırakmadığınız, Ramazan'ın ruhunu ve manevi değerlerini bizlerle beraber yaşattığınız için teşekkür ediyorum" dedi.

BAŞKAN DOĞAN'DAN MÜJDE

İlçe genelinde projelerini gerçekleştirmeye devam ettiğini belirten Başkan Doğan, "Taleplerinizi ve isteklerinizi biliyoruz. İkinci etap TOKİ'lere pazar yeri projemizi gerçekleştirdik. Şimdi de birinci etap TOKİ'lerde pazar yeri sorununu gidermek için çok kısa zamanda çalışmalarımıza başlayacağız. Sadece park ve pazar yeri değil, hasta olduğunuzda bir iğne yaptıracak, bir pansuman yaptıracak yer olmadığını biliyoruz. Ama size buradan bir müjde vermek istiyorum. Bu sorunu da 20 gün gibi kısa bir sürede içerisinde çözeceğiz. Bu sıkıntıdan da bir nebze olsun siz hemşehrilerimizi kurtarmak için gayret ediyoruz. Kandiliniz tekrar mübarek olsun. Tuttuğunuz oruçları yüce rabbim kabul etsin. Şimdiden Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum" diye konuştu.