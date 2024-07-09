Merhum Osman Günal'ın bağışlarıyla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne katkı sağlandı

Merhum Osman Günal'ın çocukları tarafından yapılan bağışlarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nin sağlık hizmetlerine katkı sağlandı.

Bağış kapsamında hastaneye 4 adet laringoskop seti, 10 adet pulseoksimetre, 4 adet ateş ölçer, 1 adet nabulizatör ve 1 adet solunum fonksiyon testinde (SFT) kullanılan spirometre cihazı ve evrak işlerinde kullanılmak üzere fotokopi cihazı teslim edildi. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nden yapılan açıklamada, "Sağlığında da yardımlarını bizden esirgemeyen merhum Osman Günal amcamızın çocukları babaları adına hastanemize 4 adet laringoskop seti,10 adet pulseoksimetre, 4 adet ateş ölçer, 1 adet nabulizatör ve 1 adet solunum fonksiyon testinde (SFT) kullanılan spirometre cihazları bağışında bulunmuşlardır. Bir çok kişinin tedavisinde faydalı olacak bağışları için çok teşekkür eder merhum Osman amcamıza Allah'tan rahmet dileriz. Ayrıca hastanemize evrak işlerinde kullanılmak üzere fotokopi cihazı bağışlayan Dünya Emin Kurban'a da teşekkürlerimizi sunarız" ifadelerine yer verildi. - AYDIN