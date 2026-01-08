Haberler

Menteşe'de sanat rüzgarı "Her çocuk için bir sanat"

Menteşe'de sanat rüzgarı 'Her çocuk için bir sanat'
Güncelleme:
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Uluslararası Gençlik Merkezi'nin 'Merkezim Her Yerde' projesi kapsamında düzenlenen sanat atölyeleri, çocukların sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayarak sanatı okul ortamına taşıyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Uluslararası Gençlik Merkezi tarafından yürütülen "Merkezim Her Yerde" projesi kapsamında düzenlenen sanat atölyeleri, çocukları sanatın iyileştirici ve geliştirici gücüyle buluşturuyor.

Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Gençlik Merkezi, gençlerin sosyal gelişimine katkı sunmaya devam ediyor. "Merkezim Her Yerde" programı çerçevesinde hayata geçirilen "Her Çocuk İçin Bir Sanat" atölyeleri, ilçedeki okullarda öğrencilerle buluşuyor.

Alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen atölyelerde; resim, seramik ve geleneksel Türk sanatı olan ebru üzerine uygulamalı eğitimler veriliyor. Sanatı okul ortamına taşıyan bu etkinlikler sayesinde çocuklar, günlük ders yoğunluğunun arasında estetik bir mola verme şansı yakalıyor.

Öğrenciler ve öğretmenler tarafından büyük bir heyecanla karşılanan proje, sanatın birleştirici gücünü okul duvarlarının dışına taşıyor. Uluslararası Gençlik Merkezi yetkilileri, çocukların sosyal ve kişisel gelişimlerini destekleyen bu tür sanatsal faaliyetlerin, önümüzdeki dönemde daha fazla okulda ve daha geniş bir kitleye ulaşarak devam edeceğinin müjdesini verdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
