Menteşe'de çocuk tiyatrosu ilgiyle izlendi

Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde yer alan Uluslararası Gençlik Merkezi'nin gönüllü gençleri, hazırladıkları çocuk tiyatrosu ile minik izleyicilere sanat dolu bir gün yaşattı. Yoğun katılımın gözlendiği etkinlikte çocuklar eğlenirken öğrendi, gönüllü gençler ise sahne performanslarıyla büyük beğeni topladı.

Muğla'da gençlerin sosyal sorumluluk projelerindeki öncü rolü bu kez tiyatro sahnesine taşındı. Uluslararası Gençlik Merkezi bünyesindeki gönüllü gençlerden oluşan tiyatro ekibi, haftalar süren hazırlık sürecinin ardından çocuklarla buluştu. Büyük bir özveriyle hazırlanan gösteride, çocukların kişisel gelişimine katkı sunacak temel değerler ön plana çıkarıldı.

Renkli kostümler ve dikkat çekici karakterlerle bezeli tiyatro oyununda; dostluk, paylaşma, yardımlaşma ve sevgi gibi kavramlar eğlenceli senaryolarla aktarıldı. İnteraktif bir yapıda kurgulanan oyun sayesinde çocuklar sadece izleyici kalmadı, zaman zaman sahnelerdeki sürece dahil olarak oyunun bir parçası oldu. Salonu dolduran çocukların neşesi ve kahkahaları etkinliğe damga vurdu.

Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yetkilileri, etkinliğin hem çocukların sosyal gelişimine hem de gençlerin gönüllülük bilincine hizmet ettiğini vurguladı.

Gösteri sonrası mutluluklarını dile getiren Uluslararası Gençlik Merkezi gönüllüleri, en büyük motivasyonlarının çocukların yüzündeki tebessüm olduğunu belirtti. Gençler, önümüzdeki süreçte de çocuklara yönelik farklı sosyal, kültürel ve sanatsal projelerle sahada olmaya devam edeceklerini ifade ettiler. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı