Menteşe'de 11.11 Tarihinde Özel Nikah Töreni

Türkiye genelinde olduğu gibi Muğla'da da evlilik tarihini özel kılmak isteyen çiftler 11.11'i tercih ederken, Menteşe'de Atiye Erkoç ve Osman Arslan çifti de evlilik tarihi için bu günü seçerek dünya evine girdi.

Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi Nikah Salonu'nda gerçekleşen törende Atiye Erkoç ve Osman Arslan çifti, 'evet' diyerek dünya evine girdi. Çift, tarih seçiminin özel olduğunu belirterek, anlamlı günün ömür boyu hatırlanmasını istediklerini ifade etti. Atiye Erkoç, "Nişanımız 1.11.2025 tarihinde oldu. Nikahı da bu yüzden 11.11.2025 tarihi olarak tercih etmek istedim. Akılda kalsın diye evrene mesaj göndermek istedim" ifadelerini kullandı. Törene katılan aileler ve yakınları, çifti özel günlerinde yalnız bırakmadı. - MUĞLA