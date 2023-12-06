Üye Girişi
Haberler

Menemen Belediyesi Işıklandırma ve Peyzaj Çalışmalarıyla Şehri Parlattı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Menemen Belediyesi, Çanakkale asfaltı ve merkezde yaptığı ışıklandırma ve peyzaj çalışmasıyla Menemen'i ışıl ışıl parlattı. Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, 'Bu projemiz sadece görsel açıdan değil, aynı zamanda çevre dostu bir anlayışla şehrimizi daha yeşil ve sağlıklı kılma hedefini taşıyor' dedi.

Menemen Belediyesi, Çanakkale asfaltı ve merkezde yaptığı ışıklandırma ve peyzaj çalışmasıyla Menemen'i ışıl ışıl parlattı. Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Bu projemiz sadece görsel açıdan değil, aynı zamanda çevre dostu bir anlayışla şehrimizi daha yeşil ve sağlıklı kılma hedefini taşıyor" dedi.

Menemen Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçenin güzel ve modern bir görünüme kavuşması için park ve yeşil alanlarda ışıklandırma ve peyzaj çalışmalarına devam ediyor. Ekiplerin özellikle; Çanakkale asfaltı, Bülent Ecevit Bulvarı, Kasımpaşa Mahallesi ve hastane kavşağında yaptığı ışıklandırma ve peyzaj çalışmaları Menemen'i ışıl ışıl parlattı. Menemen Belediyesinin sosyal medya hesaplarından da paylaşılan çalışmalar, ilçe sakinlerinin ve Çanakkale asfaltını kullanan vatandaşların büyük beğenisini kazandı.

Peyzaj ve ışıklandırma çalışmalarının birçok ana caddede devam ettiğini ifade eden Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Cadde ve bulvarlarımız, ilçemizin dışa açılan vitrini niteliğindedir. Bu alanlarda gerçekleştirdiğimiz peyzaj çalışmaları ile yeşil dokuları güçlendiriyor, çiçekler ve ağaçlarla ilçemizin renk paletini zenginleştiriyoruz. Bu çalışmalar, sadece görsel açıdan değil, aynı zamanda çevre dostu bir anlayışla şehrimizi daha yeşil ve sağlıklı kılma hedefini de taşıyor. Işıklandırma çalışmalarımız ise şehrimizin geceleri güvenli ve çağdaş bir atmosfere bürünmesine katkı sağlıyor. Modern ve enerji verimliliği yüksek aydınlatma sistemleri kullanarak sokaklarımızı daha aydınlık ve güvenli hale getiriyoruz. Aynı zamanda, yerel kültür ve mimariye uygun tasarımlarla şehrimizin gece görünümünü vurgulayarak, turistik potansiyelimizi artırmayı hedefliyoruz" dedi.

Bu çalışmaların, ilçenin sosyal ve ekonomik hayatına da olumlu katkılar sağlayacağına inandığını belirten Başkan Pehlivan, "Yapılan bu düzenlemelerle birlikte, hemşehrilerimizin gurur duyacakları bir Menemen ortaya çıkarmak en büyük arzumuzdur; çünkü Menemenliler her şeyin en iyisine layık" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Menemen Belediyesi Çanakkale Menemen Aydın Çevre Yerel Haberler Belediye Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kuruluş Osman YENİ BÖLÜM (139. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Şahane Hayatım YENİ BÖLÜM (6. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Şahane Hayatım yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Seçil Erzan'ın maaşı ne kadar, kaç TL? Seçil Erzan kaç para maaş alıyor? Benim Güzel Ailem 22. BÖLÜM ne zaman? Benim Güzel Ailem yeni bölüm (Final) ne zaman, fragman yayınlandı mı, yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var Mandıracı Amca iflas mı etti? Mandıracı Amca kapandı mı, neden kapandı? THY, Avustralya uçuşları ne zaman başlayacak, direkt uçuş var mı? Margot Robbie, THY'nin reklam yüzü oldu mu? Beylerbeyi Sarayı hangi günler açık? Beylerbeyi Sarayı giriş ücreti! Beylerbeyi Sarayı ne zaman yapıldı? Dolmabahçe Sarayı hangi günler açık? Dolmabahçe Sarayı giriş ücreti ne kadar? Motorine indirim var mı? Motorine indirim gelecek mi, ne kadar gelecek? 6 Aralık güncel Motorin ve akaryakıt fiyatları! KABİNE TOPLANTISI'NDA ALINAN KARARLAR SON DAKİKA! Asgari ücret zammı belli oldu mu, ne kadar olacak? Topkapı Sarayı nerede, hangi günler açık? Topkapı Sarayı bölümleri neler? Benzine indirim var mı? Benzine indirim gelecek mi, ne kadar gelecek? 6 Aralık güncel benzin ve akaryakıt fiyatları! İstanbul Arkeoloji Müzesi nerede? Arkeoloji Müzesi giriş ücreti ne kadar? İbrahim Kaboğlu kimdir? Halk Tv konuğu İbrahim Kaboğlu kaç yaşında, nereli? İbrahim Kaboğlu biyografisi! Kolesterol nedir, nasıl düşürülür? Kolesterol yüksekliği neden olur?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title