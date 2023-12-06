Menemen Belediyesi Işıklandırma ve Peyzaj Çalışmalarıyla Şehri Parlattı

Menemen Belediyesi, Çanakkale asfaltı ve merkezde yaptığı ışıklandırma ve peyzaj çalışmasıyla Menemen'i ışıl ışıl parlattı. Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, 'Bu projemiz sadece görsel açıdan değil, aynı zamanda çevre dostu bir anlayışla şehrimizi daha yeşil ve sağlıklı kılma hedefini taşıyor' dedi.

Menemen Belediyesi, Çanakkale asfaltı ve merkezde yaptığı ışıklandırma ve peyzaj çalışmasıyla Menemen'i ışıl ışıl parlattı. Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Bu projemiz sadece görsel açıdan değil, aynı zamanda çevre dostu bir anlayışla şehrimizi daha yeşil ve sağlıklı kılma hedefini taşıyor" dedi.

Menemen Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçenin güzel ve modern bir görünüme kavuşması için park ve yeşil alanlarda ışıklandırma ve peyzaj çalışmalarına devam ediyor. Ekiplerin özellikle; Çanakkale asfaltı, Bülent Ecevit Bulvarı, Kasımpaşa Mahallesi ve hastane kavşağında yaptığı ışıklandırma ve peyzaj çalışmaları Menemen'i ışıl ışıl parlattı. Menemen Belediyesinin sosyal medya hesaplarından da paylaşılan çalışmalar, ilçe sakinlerinin ve Çanakkale asfaltını kullanan vatandaşların büyük beğenisini kazandı.

Peyzaj ve ışıklandırma çalışmalarının birçok ana caddede devam ettiğini ifade eden Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Cadde ve bulvarlarımız, ilçemizin dışa açılan vitrini niteliğindedir. Bu alanlarda gerçekleştirdiğimiz peyzaj çalışmaları ile yeşil dokuları güçlendiriyor, çiçekler ve ağaçlarla ilçemizin renk paletini zenginleştiriyoruz. Bu çalışmalar, sadece görsel açıdan değil, aynı zamanda çevre dostu bir anlayışla şehrimizi daha yeşil ve sağlıklı kılma hedefini de taşıyor. Işıklandırma çalışmalarımız ise şehrimizin geceleri güvenli ve çağdaş bir atmosfere bürünmesine katkı sağlıyor. Modern ve enerji verimliliği yüksek aydınlatma sistemleri kullanarak sokaklarımızı daha aydınlık ve güvenli hale getiriyoruz. Aynı zamanda, yerel kültür ve mimariye uygun tasarımlarla şehrimizin gece görünümünü vurgulayarak, turistik potansiyelimizi artırmayı hedefliyoruz" dedi.

Bu çalışmaların, ilçenin sosyal ve ekonomik hayatına da olumlu katkılar sağlayacağına inandığını belirten Başkan Pehlivan, "Yapılan bu düzenlemelerle birlikte, hemşehrilerimizin gurur duyacakları bir Menemen ortaya çıkarmak en büyük arzumuzdur; çünkü Menemenliler her şeyin en iyisine layık" diye konuştu. - İZMİR