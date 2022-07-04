Menderes Belediyesi'ne Operasyon... Başkan Kayalar: 'Geçmiş Dönemdeki İhaleleri Kapsıyor'

İzmir Menderes Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda 26 kişi gözaltına alındı. Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Geçmiş döneme (2018) ait gerçekleştirilen ihalelere yönelik yapılan denetlemelere ilişkin bazı personellerimiz hakkında adli işlem uygulanmıştır. Adli işlem uygulanan personellerin çoğu uzun yıllardır belediyemizde çalışan, bir kısmı da sadece geçmiş dönemde görev yapmış personeller olup şu anda görevde olmayan arkadaşlarımızdır" açıklamasını yaptı.

İzmir Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah Menderes Belediyesi'ne operasyon düzenledi. Belediyenin bazı ihalelerine fesat karıştırdıkları iddia edilen 28 kişiden 26'sı gözaltına alınırken 2 kişi ile ilgili çalışmanın sürdüğü belirtildi.

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, yaptığı yazılı açıklamada, operasyona konu olan ihalelerin geçmiş döneme ait olduğu belirtti. Kayalar, şunları kaydetti:

"04.07.2022 tarihinde Belediyemize yapılan operasyon sonucunda geçmiş döneme (2018) ait gerçekleştirilen ihalelere yönelik yapılan denetlemelere ilişkin bazı personellerimiz hakkında adli işlem uygulanmıştır. Adli işlem uygulanan personellerin çoğu uzun yıllardır belediyemizde çalışan, bir kısmı da sadece geçmiş dönemde görev yapmış personeller olup şu anda görevde olmayan arkadaşlarımızdır. Bu münasebet ile konuyla ilgili sürecin yasal takipçisi olduğumuzu kamuoyunun takdirine sunarız."

Menderes Belediyesi, 2019'da yapılan yerel seçimler öncesinde AKP'li Bülent Soylu'nun yönetimindeydi.

ANKA / Yerel