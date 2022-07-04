Menderes Belediyesi'ne Operasyon... Başkan Kayalar: "Geçmiş Dönemdeki İhaleleri Kapsıyor" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Menderes Belediyesi'ne Operasyon... Başkan Kayalar: "Geçmiş Dönemdeki İhaleleri Kapsıyor"

ANKA - Yerel
 - Güncelleme:
Menderes Belediyesi'ne Operasyon... Başkan Kayalar: 'Geçmiş Dönemdeki İhaleleri Kapsıyor'

İzmir Menderes Belediyesi’ne düzenlenen operasyonda 26 kişi gözaltına alındı. Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Geçmiş döneme (2018) ait gerçekleştirilen ihalelere yönelik yapılan denetlemelere ilişkin bazı personellerimiz hakkında adli işlem uygulanmıştır. Adli işlem uygulanan personellerin çoğu uzun yıllardır belediyemizde çalışan, bir kısmı da sadece geçmiş dönemde görev yapmış personeller olup şu anda görevde olmayan arkadaşlarımızdır" açıklamasını yaptı.

İzmir Menderes Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda 26 kişi gözaltına alındı. Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Geçmiş döneme (2018) ait gerçekleştirilen ihalelere yönelik yapılan denetlemelere ilişkin bazı personellerimiz hakkında adli işlem uygulanmıştır. Adli işlem uygulanan personellerin çoğu uzun yıllardır belediyemizde çalışan, bir kısmı da sadece geçmiş dönemde görev yapmış personeller olup şu anda görevde olmayan arkadaşlarımızdır" açıklamasını yaptı.

İzmir Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah Menderes Belediyesi'ne operasyon düzenledi. Belediyenin bazı ihalelerine fesat karıştırdıkları iddia edilen 28 kişiden 26'sı gözaltına alınırken 2 kişi ile ilgili çalışmanın sürdüğü belirtildi.

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, yaptığı yazılı açıklamada, operasyona konu olan ihalelerin geçmiş döneme ait olduğu belirtti. Kayalar, şunları kaydetti:

"04.07.2022 tarihinde Belediyemize yapılan operasyon sonucunda geçmiş döneme (2018) ait gerçekleştirilen ihalelere yönelik yapılan denetlemelere ilişkin bazı personellerimiz hakkında adli işlem uygulanmıştır. Adli işlem uygulanan personellerin çoğu uzun yıllardır belediyemizde çalışan, bir kısmı da sadece geçmiş dönemde görev yapmış personeller olup şu anda görevde olmayan arkadaşlarımızdır. Bu münasebet ile konuyla ilgili sürecin yasal takipçisi olduğumuzu kamuoyunun takdirine sunarız."

Menderes Belediyesi, 2019'da yapılan yerel seçimler öncesinde AKP'li Bülent Soylu'nun yönetimindeydi.

ANKA / Yerel

Mustafa Kayalar İzmir Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title