Menderes Belediyesi'nden Haşerelere Karşı Seferberlik - Haberler

İzmir'in Menderes ilçesinde yaz aylarının yaklaşmasıyla ortaya çıkan sinek ve karasinek gibi haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarına başlandı.

Menderes Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ilaçlama ekibi, ilçenin tamamında ilaçlama çalışmalarına başladı.

İlaçlama çalışmalarıyla ilgili açıklamada bulunan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "9 araç ve 14 personelden oluşan ilaçlama ekibimizle birlikte Menderes'imizin 44 mahallesinde vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu bir yaz mevsimi geçirmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Menderes Belediyesi olarak haşerelere karşı mücadelelerinin sezon boyunca devam edeceğini belirten Başkan Kayalar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlaçlama ekibimiz yaz ayları gelmeden önce sinek ve haşere oluşumunun önüne geçebilmek adına erken dönemde larva ilaçlama çalışmalarına başladı. Şimdi ise haftanın her günü oluşturduğumuz program kapsamında Menderes'imizin 44 mahallesinde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Amacımız vatandaşlarımızın rahat bir yaz mevsimi geçirmesi ve bu kapsamda Menderes Belediyesi olarak çalışmalarımız sezon boyunca devam edecek."