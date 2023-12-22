Menderes Belediyesi İlçe Merkezinde Refüjleri Yeniledi

Menderes Belediyesi tarafından ilçe merkezinde yer alan refüjler yenilendi.

Menderes Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında ilçe merkezinde yer alan refüjlerde peyzaj çalışması yapıldı. Yapılan çalışma ile ilçe merkezinden Menderes Devlet Hastanesine giden yol üzerinde İbrahim Turan Caddesi'nde yer alan iki refüj yenilendi.

ÇALIŞMALAR SÜRECEK

Menderes'in gelişimi ve değişimi için önemli çalışmaları hayata geçirdiklerini kaydeden Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan, "Kent estetiğimize değer katacak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda ilçe merkezimizden hastaneye giden yol üzerinde İbrahim Turan Caddesinde yer alan refüjlerimizi peyzaj çalışmamız ile yeniledik. Menderes'imizin her noktasını yenilemeye, görsel güzellikler katmaya devam edeceğiz" dedi.