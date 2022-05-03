Menderes Belediye Başkanı Kayalar'dan Şehit Ailelerine Ziyaret

MENDERES, İZMİR (ANKA) - Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, bayram dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret etti. Başkan Kayalar, "Şehitlerimizin emaneti olan kıymetli ailelerine sahip çıkmak boynumuzun borcu" dedi.

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, İlçe Kaymakamlığı tarafından organize edilen bayramlaşma törenine katıldı.

Törenle ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Kayalar, "Menderes'imiz için uyumlu ve koordineli şekilde hareket ettiğimiz Sayın Kaymakamımız Cevat Çelik, kurum müdürlerimiz, siyasi partilerimizin ilçe başkanları ve muhtarlarımızla bayramlaşıp sohbet ettik" dedi. Törenin ardından şehit ailelerini ziyaret eden Başkan Kayalar, şehit ailelerine verdikleri önemi belirterek, şunları kaydetti:

"Vatan uğruna canlarını hiçe sayarak şehit olan mehmetçiklerimizin hakkını hiçbir zaman ödeyemeyiz. Bu anlamda şehitlerimizin emanetleri olan kıymetli ailelerine sahip çıkmak hepimizin boynunun borcu olmalı."

Başkan Kayalar, şehit ailelerinin daima yanlarında olacaklarını da belirterek, herkese sevdikleriyle birlikte mutlu ve huzurlu bir bayram diledi.