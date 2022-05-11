Menderes Belediye Başkanı Kayalar'dan Minik Engin'e Duygulandıran Ziyaret

İZMİR (ANKA) -

İzmir'in Menderes ilçesinde Belediye Başkanı Mustafa Kayalar özel gereksinimli Engin'in tanışma isteğini kırmayarak evine ziyarette bulundu.

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, ilçede ikamet eden doğuştan serebral palsi hastası 8 yaşındaki Engin Yıldırım'ın tanışma isteğini kırmayarak evine ziyarette bulundu. Başkan Kayalar, Engin'e ulaştırdığı yürüme bandıyla da fizik tedavi sürecine destek oldu.

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın eşi Aslı Kayalar, Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Evde Sağlık ekibi ile Görece Hürriyet Mahallesi'nde oturan Yıldırım ailesini ziyaret etmiş; ziyaret sırasında Engin, Aslı Kayalar'dan Belediye Başkanı ile görüşmek istediğini söylemişti. Bunun üzerine Başkan Kayalar, Yıldırım ailesinin evini ziyaret etti.

"GÖZLERİNDEKİ MUTLULUK PAHA BİÇİLEMEZ"

Ziyaret sonrası açıklama yapan Başkan Kayalar, "Engin oğlumuz, eşim Aslı Kayalar'a belediye başkanını görmek istediğini, benden ona kitap almamı ve imzalamamı söylemiş. Ben de küçük yavrumuzun bu isteğini kıramadım ve Engin'i ziyaret ettim" dedi.

Başkan Kayalar, ziyareti sırasında Engin ve ikizi Emir ile birlikte eğlenceli ve keyifli bir sohbet gerçekleştirdiklerini belirtti. Başkan Kayalar, ikizlerin yaşadığı mutluluktan dolayı çok duygulandığını dile getirerek, "Çocuklarımızın gözlerindeki mutluluk paha biçilemez" diye konuştu.

Ziyaret sırasında miniklerin kendisinden bir isteği olup olmadığını da soran Başkan Kayalar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Günümüzün teknolojisinde evlatlarımızın öncelikli isteği doğal olarak tablet oldu. Kardeşlerimizin isteklerini geri çevirmedik ve tabletlerini hediye ettik. Bunun üzerine ikisi de derslerine çok çalışacaklarının sözünü verdi."

"ENGİN'İN DAİMA YANINDAYIM"

Evden ayrılmadan önce Engin'in annesi Eylem Yıldırım ile görüştüğünü de aktaran Başkan Kayalar, şunları kaydetti:

"Engin'in annesine sağlığı için elimden gelen ne ise yapacağımın sözünü verdim. Minik Engin'in annesi de bu konuda bir yürüme bandına ihtiyaçları olduklarını söyledi. Bunun üzerine bir arkadaşımın bağışladığı yürüme bandını Engin'e ulaştırarak fizik tedavi sürecine destek olduk. Geleceğimizin aydınlık yüzleri çocuklarımız için ne yapsak az. Engin artık bizim de çocuğumuz ve bir şeye ihtiyacı olduğunda hep yanındayız."