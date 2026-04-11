Genel Başkan Yalçın, Yalova'daydı

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ı Memur Sen Yalova İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

Memur Sen Yalova İl Başkanı Halil İbrahim Özer ve sendika üyeleri Genel Başkan Ali Yalçın'ı Yalova'da ağırladı. Genel Başkan Yalçın, ilk olarak Memur Sen İl Başkanlığı binasını ziyaret etti. Burada İl Başkanı Özer, ilde yapılan çalışmalar hakkında Yalçın'ı bilgilendirdi. Yalçın, sendika yöneticilerine çalışmalarında başarılar diledi. Memur Sen ve Sağlık Sen İl Başkanı Halil İbrahim Özer ise ziyaretle ilgili, "Memur-Sen Genel Başkanımız Sayın Ali Yalçın'ı Yalova'mızda ağırladık. İlimizdeki sorunlar üzerine kapsamlı istişarelerde bulunduk. Nazik ziyaretleri ve değerli katkıları için kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi. - YALOVA

