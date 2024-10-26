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Meme Kanserinde Erken Teşhis Hayati Öneme Sahip

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Uzm. Dr. Erkan Özcan, her 8 kadından 1'inde görülen meme kanserinin erken teşhisi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Hastalıkların yüzde 90'ının erken teşhis ile tespit edilebildiğini vurguladı.

8 kadından 1'inde görülen meme kanserinde erken teşhis hayati önem taşıyor

Uzm. Dr. Erkan Özcan : "Meme kanseri teşhislerinin yüzde 90'ı erken teşhis ile tespit ediliyor"

KASTAMONU - Meme kanseri Haftası sebebiyle açıklamalarda bulunan Tıbbi Onkoloji Uzmanı Uzm. Dr. Erkan Özcan, meme kanserinin her 8 kadından 1'inde görülebildiğini belirterek, hastalığa yakalanan kadınların yüzde 98'inde erken teşhis sağlandığını söyledi.

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı dolayısıyla yapılan paylaşımda, erken teşhisin önemine dikkat çekildi. Yapılan paylaşımda, Tıbbi Onkoloji Uzmanı Uzm. Dr. Erkan Özcan'ın açıklamalarına yer verildi. Dünya genelinde her 8 kadından 1'inde meme kanserinin görülebildiğini belirten Uzmanı Uzm. Dr. Erkan Özcan, hastaların yüzde 98'ine tarama programları sayesinde erken teşhis konulabildiğine vurgu yaptı. Erken teşhis sayesinde hastalığın hızlıca yenilebileceğine vurgu yapan Özcan, KETEM ve hastanelerde her yıl testlerin yapılabileceğini söyledi.

Her ay kadınların kendi kendine meme muayenesi yapması gerektiğini kaydeden Özcan, "Bilindiği üzere meme kanseri ülkemizde ve dünyada kadınlarda en sık görülenler türüdür. En sık başvuru nedeni de memedeki kitle ve şişlik şikayetidir. Bunun yanı sıra memede ve meme başında çekilme gibi yakınmalarla da ortaya çıkmaktadır. Tabii ki yakınmalar ortaya çıktığında başvurmak şart değil. Meme kanseri çok sık görülmesi ve her 8 kadından 1'inin ömür boyu meme kanserinden etkilenme ihtimali nedeniyle ulusal ve uluslararası kanser taramalarına tabi tutulmuş bir kanser türüdür. Ülkemizde de KETEM başta olmak üzere yılda bir hekim muayenesi, yılda bir ya da iki yılda bir mamografi ile tarama programları, ayda bir kişinin kendi elle muayenesi tarama programı kapsamında önerilmektedir" dedi.

Tarama programları sayesinde hastaların yüzde 90'ında kanserin erken teşhisinin sağlandığını belirten Özcan, "Erken evre hastalıkta, cerrahi, medikal onkolojisi ve radyasyon onkolojisi sayesinde uygulanan tedaviler sayesinde hastalıkta kür sağlanabilmekte, bu da hastalıksız bir ömür sağlamaktadır. Ama maalesef bazı hastalarımız dördüncü evrede gelmekte. Bu durumda da hedefe yönelik çeşitli tedaviler mevcut olmakta. Bu tedaviler sayesinde daha iyi yaşam kalitesi ve yaşam süresi beklemedeyiz. Bu tedaviler sayesinde hastalığı kontrol altına alabiliyoruz. Meme kanserinin tarama programları ile erken evrede tespit edilebileceğini, fakat metastatik evrede de hastalığın tedavi ile kontrol altına alınacağını bilmenizi istiyorum" diye konuştu.

Meme Kanserinde Erken Teşhis Hayati Öneme Sahip
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Meme Kanseri Erkan Özcan Sağlık Eğitim Yerel

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