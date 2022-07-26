Melikgazi'de yeni bağlantı yolları ile ulaşımda alternatifler artıyor - Haberler

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Melikgazi'de yeni bağlantı yolları ile ulaşımda alternatifler artıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Melikgazi'de yeni bağlantı yolları ile ulaşımda alternatifler artıyor

Melikgazi Belediyesi Esentepe Mahallesi'nde Abdülhamid Han Bulvarı'nı Taha Carım Bulvarı'na bağlayacak olan 1 kilometre uzunluğundaki bağlantı yolunda asfaltlama çalışmalarına başladı.

Melikgazi Belediyesi Esentepe Mahallesi'nde Abdülhamid Han Bulvarı'nı Taha Carım Bulvarı'na bağlayacak olan 1 kilometre uzunluğundaki bağlantı yolunda asfaltlama çalışmalarına başladı.

Trafiğin daha rahat bir duruma gelmesi için bir yandan mevcut yolların bakım ve onarımını gerçekleştirirken bir yandan da alternatif güzergahlar oluşturmaya devam ettiklerini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Vatandaşlarımıza yeni alternatifler sunarak, trafik akışını düzenlemeyi hedefliyoruz. Yeni bağlantı yolunun yapılması ile ulaşımın daha da rahatlayacak. Rekor sayılacak sayıda yollar yaparak hizmete açtık. Abdülhamid Han Bulvarı'nı Ahmet Taha Carım Bulvarına bağlayacak 25 metre genişliğinde olan 1 kilometre uzunluğundaki bağlantı yolunda gidiş-geliş şeklinde yaya yolları olacak. 15 bin ton altyapı malzemesi kullanarak 1 kilometre uzunlukta 25 metre genişlikte bağlantı yolumuzu hummalı bir çalışma sonucu açtık. Ayrıca burada 350 metre uzunluğunda toplam 500 metreküp taş duvar çalışması yapıldı. 9 bin 600 metrekare parke imalatı da olacak. 3 adet kavşak çalışmamız ile trafiği rahatlatmak amacıyla yakında çalışmaya başlayacağız. Seri, konforlu ve güvenli ulaşım için yol çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şehir içi alternatif yollara büyük önem veriyoruz. Birçok mahallede devam eden çalışmalarımızla vatandaşlarımızın daha konforlu bir hizmet almasını sağlıyoruz. Yeni bağlantı yolumuzun hayırlı olmasını dilerim" dedi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Palancıoğlu Esentepe Yerel Haberler

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