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Melikgazi Belediyesi'nden ihale ile satılan 35 arsaya yoğun ilgi

Melikgazi Belediyesi'nden ihale ile satılan 35 arsaya yoğun ilgi

Yerel Haberler

Melikgazi Belediyesi tarafından Erenköy, Altınoluk, Güzelköy, Kıranardı, Bağpınar, Becen Mahallesi'nde villa arsaları açık ihale ile, Eğribucak Mahallesi'nde bulunan villa arsası ise kapalı teklif usulü ile satıldı.

Melikgazi Belediyesi tarafından Erenköy, Altınoluk, Güzelköy, Kıranardı, Bağpınar, Becen Mahallesi'nde villa arsaları açık ihale ile, Eğribucak Mahallesi'nde bulunan villa arsası ise kapalı teklif usulü ile satıldı. 9 Mayıs tarihinde gerçekleşen ihalede çeşitli büyüklüklerde toplam 35 arsadan 128 milyon 928 lira gelir elde edildi.

Melikgazi'yi daha iyi yerlere getirmek için tüm ekiple gece gündüz çalıştıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Mülkiyeti Melikgazi Belediyesi'ne ait villa arsalarının ihale ile satıldığını söyleyerek, "Melikgazi'ye yatırım yapan herkes kazançlı çıkıyor. Erenköy, Altınoluk, Güzelköy, Kıranardı, Bağpınar, Becen, Eğribucak Mahallesi'nde bulunan arsalarımız düzenlediğimiz ihale ile yeni sahiplerini buldu. Yatırım yapmak isteyen vatandaşlarımız bu fırsatı kaçırmadılar. Çeşitli büyüklüklerde 35 arsanın satıldığı ihaleden elde edilen 128 milyon 928 lira gelir yine ilçemiz için yatırıma dönüşecektir. Melikgazi'miz ve Kayseri'miz için hayırlı olsun" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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