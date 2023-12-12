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Melikgazi Belediyesi, Malatya'ya yardım tırlarını uğurladı

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Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki depremzede vatandaşlar için yardım tırlarını uğurladı. Depremden etkilenen illerdeki vatandaşlara yardım gönderdiklerini belirten Başkan Palancıoğlu, yeni yardımları da Malatya'ya götürdüklerini ve depremzede kardeşlerini ziyaret edeceklerini söyledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, kardeş belediye olan Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki depremzede vatandaşlar için yardım tırlarını uğurladı.

Depremden etkilenen illerdeki vatandaşlara Kayseri Deprem Koordinasyon Merkezi olarak depremin ilk gününden itibaren 1000'in üzerinde yardım tırı gönderdiklerini hatırlatan Başkan Palancıoğlu, "Kış geldiği için kardeş belediyemiz olan Malatya Yeşilyurt'a Kayseri Deprem Koordinasyon Merkezi olarak yatak, yorgan, battaniye, yastık ve diğer malzemeleri içeren yeni yardımları götürüyoruz. Orada da depremzede kardeşlerimizi ziyaret edeceğiz. Kayseri Sanayi ve Ticaret Odalarımız, Kayseri OSB, Mimarsinan ve İncesu OSB ile Kızılay olmak üzere birlikte depremin ilk gününden beri koordineli bir şekilde yardımları depremzedelerimize ulaştırmıştık. Şimdi 5 tır yardım malzemesi daha götürüyoruz. Bu yardımlar ulaştırırken beraber çalıştığımız Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Ticaret Odası, Kayseri OSB, Mimarsinan ve İncesu OSB, KAYMOS, Kızılay, sanayicilerimize, nakliyede bizlere destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Özellikle mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Palancıoğlu, "6 Şubat'tan itibaren deprem bölgesine yardımımız hiç eksik olmadı. Adıyaman'da ve Elbistan'da çarşı kurduk; Maraş merkezde iki ayrı yaşam alanı konteyner kent kurduk. Sürekli yardımlar gönderiyoruz. Millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde bu tür yaraları hep birlikte sarmaya devam edeceğiz. Allah bir daha böyle afetler yaşatmasın. Tırlarımızın yolu açık olsun" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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