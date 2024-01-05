Melikgazi Belediyesi Anafartalar Mahallesi'nde Masal Evi ve Oyuncak Kütüphanesi Projesini Hayata Geçiriyor

Çocukları sevindirecek güzel bir projeye daha imza atan Melikgazi Belediyesi, Anafartalar Mahallesi'nde Masal Evi ve Oyuncak Kütüphanesi'ni hayata geçireceği projesinde hızla ilerliyor.

Çocuklar için kütüphane, kafeterya, akıl oyunları gibi pek çok hizmeti bu tesiste vereceklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Anafartalar Mahallesi'nde boş duran Telekom binasını onararak Masal Evi ve Oyuncak Kütüphanesi yapıyoruz. Çalışmalar baya ilerledi. Projemizin yapım çalışmalarını yerinde inceledik. Artık duvarlar örüldü ve güzel bir hale geldi. Burada inşallah çocuklarımızı sevindireceğimiz çok güzel bir projemiz var. Çocuklarımız için kütüphane, kafeterya, akıl oyunları gibi pek çok hizmeti burada vermiş olacağız. Üst kata da küçük çocuklarımızın hem oyun oynayıp hem ders çalışabilecekleri çocuk kütüphanesi yapacağız. Zemin çalışmaları ve boyası başlayıp ardından tefrişatını da yapıp hazır hale getireceğiz. Türkiye'de ilk olacak projemiz sayesinde çocuklarımıza kendi kahramanlarımızı; Mimarsinanları, Nasreddin Hocaları, Türk büyüklerimizi burada anlatacağız. Aynı zamanda da çizgi filmler ve farklı programlarla çocukların yüzleri gülecek. Hepsinden önemlisi de dağıtacağımız oyuncaklarla ve ödünç vereceğimiz oyuncaklarla çocuklarımız buraya sürekli gelmek isteyecek. Hem aileler için hem de çocuklar içinde güzel bir imkan olacak. İnşallah iki ay içerisinde burasını büyük bir ihtimalle tamamlamış olacağız. Emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim. Kayseri'mize ve Melikgazi'mize hayırlı olsun" dedi. - KAYSERİ