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Mekke Savunma Anlaşması'nın İlk Toplantısı İstanbul'da

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Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurduğu Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi ilk toplantısını bugün İstanbul'da yapacak. Görüşmelerde savunma iş birliği, ortak üretim, terörle mücadele ve uluslararası güvenlik ele alınacak; toplantı sonrası bakan Fidan açıklama yapacak.

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi, ilk toplantısını bugün saat 13.00'da İstanbul'da yapacak. Toplantıda savunma iş birliği, ortak üretim, terörle mücadele ve uluslararası güvenlik başlıkları ele alınacak.

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ilk toplantısı bugün İstanbul'da yapılacak. Toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Ishaq Dar, Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asım Münir, Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asif, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud,, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Salman bin Abdülaziz Al Suud, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh bin Hamed Al Ruwaili katılması ön görülüyor.

Toplantının ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'nın açıklama yapması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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