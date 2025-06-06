Mekke'de 1,7 Milyondan Fazla Hacı Bayram Namazını Kıldı

Mekke'de 1,7 Milyondan Fazla Hacı Bayram Namazını Kıldı
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Hac görevini yerine getirmek üzere Mekke'de bulunan 1 milyon 673 bin 230 Müslüman, Arafat Vakfesi'nin ardından Kabe'de bayram namazını eda etti. Namazın ardından hacılar Müzdelife Vakfesi'ni gerçekleştirmek üzere Mina'ya hareket etti.

Hac görevini yerine getirmek üzere Mekke'de bulunan 1 milyon 673 bin 230 hacı, bayram namazını eda etti.

Hac ibadetini yerine getirmek için Mekke'de bulunan 1 milyon 673 bin 230 Müslüman, Arafat Vakfesi tamamlandıktan sonra bayram namazı için Kabe'ye geldi. Burada ziyaret tavafını tamamlayan hacı, bayram namazını kıldı. Dünyanın dört bir yanından Mekke'ye gelen hacılar, namaz sonrası Müzdelife Vakfesi yaptıktan sonra Mina'ya hareket ederek, Akabe Cemresi'nde 7 taş atacak. - MEKKE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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