Mehtap Bayri'den Öğrencilere İlham Verici Söyleşi

Mehtap Bayri'den Öğrencilere İlham Verici Söyleşi
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Ünlü oyuncu Mehtap Bayri, Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki söyleşide kariyer yolculuğunu anlatarak üniversite öğrencilerine hayallerini gerçekleştirmeleri için çalışma azmi aşıladı. Zeytin işine olan ilgisini de paylaştı ve plaket ile çiçekle onurlandırıldı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda Oyuncu Mehtap Bayri üniversite öğrencileri ile söyleşi gerçekleştirdi.

Ünlü tiyatro, sinema ve televizyon dizileri oyuncusu Mehtap Bayri kariyer yolculuğu ile ilgili sohbet yaptı. Söyleşide Mehtap Bayri eğitim ve meslek hayatını anlattı. Kariyerindeki dönüm noktalarından ve karşılaştığı zorluklardan bahsetti. Muğla'da zeytin bahçesi ile ilgilendiğini, ağaçlara aşık olduğunu belirtti. Zeytin ve yağı ile ilgili eğitim aldığını belirterek kaliteli yağ ürettiğini yarışmalarda birçok derece elde ettiğini söyledi. Öğrencilere umutsuz olmamalarını hayallerini gerçekleştirmek için çok çalışmaları gerektiğini ifade etti. Söyleşinin sonunda, Köyceğiz Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Hatice Ulusoy tarafından Oyuncu Mehtap Bayri'ye plaket ve çiçek takdim edildi. Oyuncu Mehtap Bayri tarafından gerçekleştirilen söyleşi programına Köyceğiz Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, Tazelenme Üniversitesi Köyceğiz Kampüsü öğrencileri ve öğretim üyeleri katıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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