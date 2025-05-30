Mehtap Bayri'den Öğrencilere İlham Verici Söyleşi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda Oyuncu Mehtap Bayri üniversite öğrencileri ile söyleşi gerçekleştirdi.

Ünlü tiyatro, sinema ve televizyon dizileri oyuncusu Mehtap Bayri kariyer yolculuğu ile ilgili sohbet yaptı. Söyleşide Mehtap Bayri eğitim ve meslek hayatını anlattı. Kariyerindeki dönüm noktalarından ve karşılaştığı zorluklardan bahsetti. Muğla'da zeytin bahçesi ile ilgilendiğini, ağaçlara aşık olduğunu belirtti. Zeytin ve yağı ile ilgili eğitim aldığını belirterek kaliteli yağ ürettiğini yarışmalarda birçok derece elde ettiğini söyledi. Öğrencilere umutsuz olmamalarını hayallerini gerçekleştirmek için çok çalışmaları gerektiğini ifade etti. Söyleşinin sonunda, Köyceğiz Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Hatice Ulusoy tarafından Oyuncu Mehtap Bayri'ye plaket ve çiçek takdim edildi. Oyuncu Mehtap Bayri tarafından gerçekleştirilen söyleşi programına Köyceğiz Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, Tazelenme Üniversitesi Köyceğiz Kampüsü öğrencileri ve öğretim üyeleri katıldı. - MUĞLA