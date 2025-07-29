Mehmet Yiğit, Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Olarak Görevine Başladı

Mehmet Yiğit, Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Olarak Görevine Başladı
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Yeni atanan Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek ve nitelikli eğitim imkanı sunmak için çalışacaklarını belirtti. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda Aydın'ın eğitim kalitesini artırmayı hedefliyor.

Yeni görevine başlayan Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanan Mehmet Yiğit; "Hedefimiz, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek ve Aydın'ın her köşesinde öğrencilerimize nitelikli ve kapsayıcı bir eğitim ortamı sunmaktır" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen atamalar kapsamında Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne getirilen Mehmet Yiğit, görevine başladı. Görev öncesinde bir mesaj yayınlayan Müdür Yiğit, Aydın'ın eğitim kalitesini daha yukarılara taşımak adına devraldığı bayrağı ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Müdür Yiğit, mesajında "Uygarlıkların izini taşıyan toprakları, üretken insanı ve köklü eğitim kültürüyle Aydın'ımızda İl Milli Eğitim Müdürü olarak göreve başlamanın gurur ve heyecanını yaşıyorum. Beni bu onurlu göreve layık gören Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin'e en içten şükranlarımı arz ediyorum. Eğitimin, kalkınmanın, toplumsal refahın ve güçlü bir geleceğin temel taşı olduğuna yürekten inanıyorum. Bu anlayışla, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modelini sahada başarıyla uygulamak, Aydın'ı eğitimde daha da ileri taşımak için tüm paydaşlarımızla birlikte azim ve gayretle çalışacağız. Hedefimiz, akademik başarının yanında, milli ve manevi değerlerle donanmış, düşünen, üreten, gelişen bireyler yetiştirmek, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek ve Aydın'ın her köşesinde öğrencilerimize nitelikli ve kapsayıcı bir eğitim ortamı sunmaktır. Bugün itibariyle; öğretmenlerimizle, yöneticilerimizle, velilerimizle ve tüm eğitim ailemizle birlikte, bu güzel şehrin çocuklarına umut ve ilham olacak bir eğitim iklimi inşa etmenin gayretinde olacağız" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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