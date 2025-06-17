Mehmet Ustacı, Selendi Muhtarlar Derneği Başkanlığı'na Yeniden Seçildi

Mehmet Ustacı, Selendi Muhtarlar Derneği Başkanlığı'na Yeniden Seçildi
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Manisa'nın Selendi ilçesinde düzenlenen Muhtarlar Derneği'nin genel kurulunda mevcut başkan Mehmet Ustacı, 39 oy alarak tekrar başkanlık görevine seçildi. Ustacı, muhtarlara teşekkür ederek, derneğin etkinliklerini artıracaklarını söyledi.

Manisa'nın Selendi ilçesinde Muhtarlar Derneği'nin seçimli olağan genel kurulunda mevcut başkan Turpçu Mahallesi Muhtarı Mehmet Ustacı, üyelerin oylarıyla yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

Divan başkanlığını Yılmaz Tuna'nın yaptığı genel kurul, Muhtarlar Derneği binasında gerçekleştirildi. Derneğe kayıtlı 57 muhtardan 2'si mazeret bildirerek oylamaya katılmadı. Yapılan seçimde Mehmet Ustacı 39 oy alarak yeniden başkanlığa seçilirken, diğer aday Fatih Mahallesi Muhtarı Yakup İşlek 16 oy aldı.

"Üyelerimizin güvenine layık olmaya devam edeceğim"

Seçim sonrası bir açıklama yapan Mehmet Ustacı, kendisine destek veren muhtarlara teşekkür ederek, "Üyelerimizin güvenine layık olmak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde derneğimizin etkinliklerini artırmayı ve mahalle muhtarlarımızın karşılaştıkları sorunları daha güçlü bir şekilde dile getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Yeni Yönetim Kurulu belirlendi

Mehmet Ustacı başkanlığında Selendi Muhtarlar Derneği'nin yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: "Ramazan Tatar, Zeki Kartal, İsmail Kahraman, Yılmaz Akkaş.

Genel kurulun ardından tebrikleri kabul eden Mehmet Ustacı, mahalle muhtarlarının sorunlarına çözüm bulmak için daha etkin bir dönem geçireceklerini ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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Yorumlar (1)

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