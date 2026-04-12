Haberler

Kaya'dan İsrail'in idam yasasına tepki

Kaya'dan İsrail'in idam yasasına tepki
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arabanlı iş insanı Müteahhit Mehmet Kaya, Türkiye genelinde düzenlenen gösterilerde İsrail'in 'idam yasası'na karşı protesto düzenleyerek Filistin halkının özgürlük mücadelesine destek verdi. Kaya, İsrail'in politikalarını kınadı ve uluslararası toplumu bu duruma karşı durmaya çağırdı.

Türkiye genelinde düzenlenen gösterilerde, Filistin bayrakları ve pankartlar eşliğinde İsrail'in Filistinli esirleri hedef aldığı "idam yasası" protesto edilmesini destekleyen Arabanlı İş İnsanı Müteahhit Mehmet Kaya, Filistin halkının özgürlük mücadelesine destek verdiğini yayımladığı mesajla duyurdu.

Arabanlı İş İnsanı Müteahhit Mehmet Kaya mesajında, "İsrail'in Gazze'deki soykırımını ve Filistinli esirlere yönelik "idam yasası" girişimini protesto etti. Kaya, Türkiye'nin pek çok ilinde; İsrail'in hukuk tanımaz politikaları, Lübnan ve İran'daki saldırıları ile insanlık onurunu zedeleyen uygulamalarını kınadı.

Katılımcılar, uluslararası kamuoyunu bu vahşete karşı durmaya çağırırken, Filistin halkının özgürlük mücadelesine her şartta destek verdiğini söyleyen Kaya, Siyonist İsrail'in Filistinlilere karşı idamı yasallaştırmasının vahşet ve açık bir hukuk ihlali olduğunu ifade etti.

Kaya, "İşgal ettikleri toprakların gerçek sahiplerini ipe götürmeye cüret etmek demek, kendi ipini çekmekten, terör devletinin kaçınılmaz sonunu hazırlamaktan başka bir şey değildir. Bu zulme imza atanlar ve her şey olurken sessiz kalanları kınıyorum "ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

