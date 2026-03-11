Mehmet Kaya'dan 'İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü' mesajı

Gaziantep'in Araban ilçesinde inşaat sektöründe faaliyet gösteren Müteahhit Mehmet Kaya, '12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Arabanlı Müteahhit Mehmet Kaya mesajında, "Milletimizin ortak sesi, ortak duygusu, yol haritası olan İstiklal Marşı'mızın 12 Mart 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 105'inci yıl dönümünü idrak ediyoruz. İstiklal Marşı, vatanı işgal kuvvetleri tarafından paylaşılmak ve tarih sahnesinden silinmek istenen bir milletin yeniden var oluşunu, yeniden şahlanışını anlatan bir destandır. İstiklal Marşı, milletimizin milli ve manevi değerler uğruna verdiği mücadelenin manzum ifadesidir. İçinde yaşadığı toplumun değerlerini çok iyi bilen Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'yla milletimizin duygu ve düşüncelerine en iyi şekilde tercüman olmuş, halkımızın gönül ve ruh dünyasını, öylesine çarpıcı, öylesine güzel ifade etmiştir ki, İstiklal Marşı onun kaleminden çıkıp milletimize mal olmuştur. Mehmet Akif Ersoy, dönemin toplumsal değişim ve dönüşümlerine hayatıyla tanıklık etmiş ve bu tanıklığı eserlerine yansıtmış büyük bir fikir adamımızdır. O güç dönemlerde toplumun bir ferdi olarak sıkıntıları derinden yaşamış, inancını hiçbir zaman kaybetmemiş, Anadolu'yu dolaşarak halkımıza güç ve moral aşılamış, Milli Mücadele'ye değerli katkılarda bulunmuştur. Milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinmiş olan Mehmet Akif Ersoy, fikirleri, idealleri, mütevazı hayatı, asil duruşuyla her zaman Milletimize ilham kaynağı ve rehber olmaya devam edecektir. Bu vesileyle, İstiklal Marşımızın kabulünün 105'inci yıl dönümünde İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ve Milletimizin istiklali için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı