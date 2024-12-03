Mehmet Akarca Kamu Başdenetçisi Olarak Yemin Etti
Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu gereği TBMM Genel Kurulu'nda yemin eden Mehmet Akarca, 12 Kasım 2024 tarihinde yapılan seçim sonucunda Kamu Başdenetçisi görevine seçildi. Akarca'nın devir teslimi 9 Aralık'ta gerçekleşecek.
Kamu Başdenetçisi seçilen Mehmet Akarca, TBMM Genel Kurulunda yemin etti.
Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu gereği Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda 12 Kasım 2024 tarihinde yapılan seçim sonucunda Kamu Başdenetçisi görevine seçilen Yargıtay Eski Başkanı Mehmet Akarca, bugün TBMM Genel Kurulunda yemin etti. Akarca, 9 Aralık'ta görevi Şeref Malkoç'tan teslim alacak. - ANKARA