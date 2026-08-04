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İstanbul'da kavurucu sıcak: Vatandaşlar deniz ve gölgelere akın etti

İstanbul'da kavurucu sıcak: Vatandaşlar deniz ve gölgelere akın etti
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İstanbul'da etkili olan kavurucu sıcaklar ve yüksek nem nedeniyle vatandaşlar serinlemek için Bebek Sahili ve Taksim Gezi Parkı gibi yerlere akın etti. Kimi denize girerken, kimi ağaç gölgelerinde dinlendi.

İstanbul'da etkili olan kavurucu sıcaklar ve yüksek nem vatandaşları bunalttı. Serinlemek isteyen bazı vatandaşlar Bebek Sahili'nde denize girerken, kimisi ise Taksim ve çevresindeki ağaç gölgelerinde dinlenmeyi tercih etti.

Megakent İstanbul'da son günlerde etkili olan serin hava yerini kavurucu sıcaklara bıraktı. Termometreler yükseldi, kavurucu sıcak ve nem vatandaşları bunalttı. Evlerinde duramayan İstanbullular ise soluğu sahil şeridinde, parklarda ve ağaç altlarında aldı. Sıcaktan bunalanlardan kimisi Bebek Sahili'nde kendilerini İstanbul Boğazı'nın serin sularına bırakırken kimisi ise Taksim Gezi Parkı'ndaki ağaç gölgelerine sığındı.

"İlerilere doğru açılıyoruz, yüzüyoruz, eğleniyoruz. İsteyen herkes gelsin, burası tertemiz"

Bebek Sahili'ne serinlemek için gelen Gökhan Ceylan, "En yakın deniz burası olduğu için buraya geldik. Deniz de temiz. Yüzüyoruz, eğleniyoruz. Arkadaşlarla beraber geldik. Sezonu yeni açıyorum. Su çok güzel, tertemiz ama biraz pislik geldi. İlerilere doğru açılıyoruz, yüzüyoruz, eğleniyoruz. İsteyen herkes gelsin, burası tertemiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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