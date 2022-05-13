"Medusa Mozaiği", Burdur'da Ziyarete Açıldı - Haberler

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"Medusa Mozaiği", Burdur'da Ziyarete Açıldı

ANKA - Muhammet Fatih Taşcı - Yerel
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'Medusa Mozaiği', Burdur'da Ziyarete Açıldı

Burdur’un Gölhisar ilçesinde bulunan ve iklim şartları nedeniyle yıl boyu sergilenemeyen Medusa mozaiği ziyarete açıldı.

GÖLHİSAR, BURDUR (ANKA) - MUHAMMET FATİH BAŞCI

Burdur'un Gölhisar ilçesinde bulunan ve iklim şartları nedeniyle yıl boyu sergilenemeyen Medusa mozaiği ziyarete açıldı.

Burdur'un Gölhisar İlçesi'nde bulunan Kibyra Antik Kenti Odeion yapısının orkestra zeminini kaplayan Medusa mozaiğinin ziyarete açıldığı Valilik tarafından duyuruldu.

İklim şartlarından korunması amacıyla kış ayları boyunca kapalı olan, renkli mermer parçalardan yapılmasıyla (opus sectile) henüz bir benzeri olmayan Medusa mozaiği, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alıyor. Milattan sonra ikinci yüzyıla ait Medusa mozaiğinin kasım ayı sonuna kadar ziyarete açık olacağı belirtildi.

ANKA / Muhammet Fatih Taşcı - Yerel

Gölhisar, Burdur, Medusa, Yerel, Haberler

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