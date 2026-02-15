Hastane Atıkları Portreye Dönüştü

(İSTANBUL) - Hastanelerde ortaya çıkan medikal atıklar, Deniz Sağdıç'ın yorumuyla sürdürülebilir sanat eserlerine dönüştü.

Sağlık kurumlarında ortaya çıkan medikal ve teknolojik atıklar, ileri dönüşüm sanatçısı Deniz Sağdıç'ın yorumuyla portre eserler haline geldi. "Sanat İyileştirir" başlığıyla hazırlanan sergi, ikinci durağında Memorial Göztepe Hastanesi'nde açıldı.

Sağlık ve sürdürülebilirliği aynı zeminde buluşturmayı amaçlayan proje kapsamında hastanelerde yürütülen ayrıştırma süreciyle toplanan kan tüpleri ve kapakları, enjektör ve şırıngalar, flakonlar, tarihi geçmiş renkli tablet ilaçlar, elektronik kablo ve çipler, anakartlar ile tekstil parçaları geri ve ileri dönüşüm prensibiyle yeniden değerlendirildi. Ortaya çıkan eserler, atık olarak görülen malzemelerin güçlü insan yüzlerine dönüştüğü çarpıcı bir seçki sunuyor.

Sergide 10 yeni eser ilk kez izleyiciyle buluşurken, daha önce farklı hastaneler için hazırlanan çalışmalar da seçkiye dahil edildi. Böylece proje, sağlık sisteminin içinden çıkan atıkların sanat aracılığıyla görünür kılındığı bütünlüklü bir dönüşüm hikayesine dönüştü.

Projenin açılışına kurum yöneticilerinin yanı sıra sanat, spor ve iş dünyasından isimler katıldı.

Yapılan açıklamada, sanatın yalnızca estetik bir üretim alanı olmadığı; ruhsal iyilik halini destekleyen, aynı zamanda çevresel sorumluluğu görünür kılan güçlü bir araç olduğu vurgulandı.

Deniz Sağdıç ise üretim pratiğinde kullanım ömrünü tamamlamış objeleri merkezine alarak, "atık" kavramını sorgulayan bir sanat dili kuruyor. Sanatçı, sıradan ya da işlevini yitirmiş görünen materyalleri güçlü portrelere dönüştürürken, izleyiciyi de tüketim alışkanlıkları ve sürdürülebilirlik üzerine düşünmeye davet ediyor.

Sergi, ay boyunca ziyaret edilebilecek; ardından farklı hastanelerde izleyiciyle buluşmayı sürdürecek. Sağlık mekanında sanat deneyimi sunan proje, çevre duyarlılığı ile kültürel üretimin bir araya gelebileceğini gösteriyor.