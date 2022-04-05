Meclis üyeleri ve muhtarlarla iftar yemeğinde bir araya geldi - Haberler

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Meclis üyeleri ve muhtarlarla iftar yemeğinde bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Meclis üyeleri ve muhtarlarla iftar yemeğinde bir araya geldi

Bilecik Belediye Meclis üyeleri ve muhtarlarla iftar yemeğinde bir araya geldi.

Bilecik Belediye Meclis üyeleri ve muhtarlarla iftar yemeğinde bir araya geldi.

Bilecik Belediyesi tarafından Nisan ayı meclis toplantısı sonrasında Meclis Başkan Vekili Mustafa Sadık Kaya, meclis üyeleri ve muhtarlarla iftar yemeğinde bir araya geldi. İftar yemeği sonrası Bilecik Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen tarafından Bilecik Valiliği, Bilecik Belediyesi, Bilecik Kent Konseyi, ilçe belediyeler, Şeyh Edebali Üniversitesi ve sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla düzenlenmesi planlanan, Bilecik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı sempozyumu hakkında bilgi verildi. - BİLECİK

Meclis üyeleri ve muhtarlarla iftar yemeğinde bir araya geldi

Meclis üyeleri ve muhtarlarla iftar yemeğinde bir araya geldi

Meclis üyeleri ve muhtarlarla iftar yemeğinde bir araya geldi

Meclis üyeleri ve muhtarlarla iftar yemeğinde bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kent Konseyi, Sadık Kaya, Bilecik, Nisan, Yerel, Haberler

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