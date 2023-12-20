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MEB İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Ağrı'da Eğitim Öğretim Faaliyetlerini İnceledi

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Özcan Duman, Ağrı'nın ilçelerinde eğitim öğretim faaliyetlerini yerinde inceledi. Duman, okul müdürleri, öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelerek istek ve taleplerini dinledi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Özcan Duman, Ağrı'nın ilçelerinde eğitim öğretim faaliyetlerini yerinde inceledi. Duman, okul müdürleri, öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelerek istek ve taleplerini dinledi.

MEB İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Özcan Duman, beraberinde Daire Başkanı Ahmet Tarık Çakır, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları İshak Hasanoğlu ve Edip Erdoğan ile birlikte Ağrı ilçelerini ziyaret etti. Duman ve beraberindekiler, ilçelerdeki okulları gezerek eğitim öğretim faaliyetlerini yerinde gördü. Okul müdürleri, öğretmen ve öğrencilerle görüşen Duman, eğitim öğretimin önemine değindi. Duman, "Eğitim öğretim, ülkemizin geleceği için hayati bir konudur. Bizler, Milli Eğitim Bakanlığı olarak, eğitim öğretim kalitesini artırmak için çalışıyoruz. İlçelerimizdeki okullarımızın durumunu bizzat görmek ve sizlerin istek ve taleplerini dinlemek istedik. Sizlerden gelen geri bildirimler, bizim için çok değerli. Eğitim öğretimde başarı için hep birlikte gayret göstermeliyiz" dedi.

Duman ve beraberindekiler, ziyaret ettikleri okullarda incelemelerde bulunarak, eksikliklerin giderilmesi için talimat verdi. Duman, ilçelerdeki eğitim öğretim faaliyetlerinden memnun kaldığını belirtti. Duman, "İlçelerimizdeki okullarımızda, eğitim öğretim faaliyetleri başarıyla yürütülüyor. Okul müdürlerimiz, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz, eğitim öğretimde başarı için büyük bir gayret içindeler. Bizler de, onların yanındayız. Eğitim öğretimde ihtiyaç duyulan her türlü desteği sağlamaya hazırız. Eğitim öğretimde başarı için hep birlikte çalışacağız" diye konuştu. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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