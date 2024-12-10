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MCBÜ'nde Dünya İnsan Hakları Günü Etkinliği Kapsamında Fotoğraf Yarışması Düzenlendi

MCBÜ'nde Dünya İnsan Hakları Günü Etkinliği Kapsamında Fotoğraf Yarışması Düzenlendi
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Manisa Celal Bayar Üniversitesinde, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle düzenlenen 'İnsan' temalı dijital fotoğraf yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Ödül töreni ve sergiye katılan protokol üyeleri, eserleri inceledi.

MCBÜ tüm öğrencilerine açık olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi koordinatörlüğünde 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle, gerçekleştirilen dijital fotoğraf yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri gerçekleştirilen törenle verildi.

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü etkinlikleri kapsamında, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) tüm öğrencilerin desteği ve katılımıyla Sağlık Bilimleri Fakültesi koordinatörlüğünde, MCBÜ İletişim Fakültesi, MCBÜ İnsan Haklarını Güçlendirme ve Şiddetle Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Manisa İl İnsan Hakları Kurulu üyeleri ile Manisa Çalışan Gazeteciler Derneği'nin katkıları ile gerçekleştirilen 'İnsan' temalı dijital fotoğraf yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri gerçekleştirilen törenle verildi.

MCBÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen fotoğraf sergi ve akabinde gerçekleştiren ödül törenine MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, MCBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çetin, MCBÜ İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr Hatice Yurtseven, MCBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Seyhun Kürşat ve Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Aynur Çakmakçı Çetinkaya ve Doç. Dr. Gülten Uçan, MCBÜ İnsan Haklarını Güçlendirme ve Şiddetle Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Seda Sayman, Manisa Valiliği Hukuk Şube Müdürü Nuray Yaman, Manisa Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı Turgay Duyar ve Manisa İl İnsan Hakları Kurulu üyeleri ile öğrenciler katıldı.

Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği yarışmada sergilenmeye değer bulunan eserlerden oluşan, 'İnsan' temalı fotoğraf yarışmasında dereceye giren ve sergilenmeye değer görülen fotoğrafların yer aldığı sergi, Süleyman Demirel Kültür Merkezinin giriş fuayesinde MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz ve diğer protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Sergi açılış sonrasında Rektör Kibar ve diğer protokol üyeleri sergiyi gezerek fotoğrafları incelediler ve öğrencileri tebrik ettiler.

Birinci olan öğrenci Busenur Çağlayan ve ikinci olan Beyza Ertam'a Ödülü MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar tarafından, üçüncü olan Oğulcan Acar ve dördüncü olan Sevdenur Mete'ye ödülü Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz tarafından takdim edildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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