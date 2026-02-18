Matkapla elini delen işçi yaralandı

Adıyaman'da inşaatta çalışan elektrik ustası, matkapla elini delerek yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mimar Sinan Mahallesi 75. Yıl Koşu Parkı yakınlarında yapımı devam eden bir inşaatta elektrik ustası olarak çalışan Halil G., çalışma yaptığı sırada elindeki matkabın kontrolünü kaybetti. Matkabın sol elini delmesi sonucu Halil G. yaralandı. Yaralanan işçi olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı