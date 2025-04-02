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Masquerade Club Yangını İçin Anma Töreni Düzenlendi

Masquerade Club Yangını İçin Anma Töreni Düzenlendi
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İstanbul Beşiktaş'taki Masquerade Club'da geçen yıl çıkan yangında hayatını kaybeden 29 kişi için anma programı düzenlendi. Yakınları kulüp önünde karanfil bıraktı ve olay günü yaşananlar anıldı.

İstanbul Beşiktaş'taki bir gece kulübünde geçen yıl çıkan yangında hayatını kaybeden 29 kişi için anma programı düzenlendi.

Beşiktaş'ta Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi'ndeki Masquerade Club adlı gece kulübünün olduğu 16 katlı binada 2 Nisan'da tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti. Yangında yaşamını yitiren 29 kişi için bugün anma töreni düzenlendi. Gece kulübünün önünde toplanan yakınları gece kulübünün girişine karanfil bıraktı.

Olayın tanıklarından ve kulübün eski çalışanlarından Ali A., "Ben Masquerade Club'ın eski dansçısıyım. Güzel insanlarla tanıştım ve onlarla güzel işler yaptık. Çok kişiyi kaybettik, çok üzüldüm. Ben de olay günü oradaydım zaten. Bir şey diyemiyorum çünkü çok güzel insanları kaybettik. Bir kıvılcım ile hepimiz yandık. Ölenlerin mekanı cennet olsun. Ailelerine sabır diliyorum. Hepsi ayrı ayrı çok iyi insanlardı. Bir daha böyle bir kulüp gelmeyecek. Bir daha böyle insanlar ile çalışma şansım olmayacak. Onlarla çalışmak müthiş bir deneyimdi. Hepsini ayrı ayrı çok seviyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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