Marmaris'ten Sumud Filosu'na destek için 10 tekne Akdeniz'e açıldı

Muğla'nın Marmaris kıyılarından açılan yaklaşık 10 teknelik grup, Sumud Filosu'na yönelik saldırının ardından destek amacıyla Akdeniz'e açıldı.

İsrail'in uluslararası sularda Sumud Filosu'na yönelik saldırısının ardından filoya destek amacıyla yaklaşık 10 teknelik grup, Marmaris kıyılarından Akdeniz'e açıldı. Marmaris'ten hareket eden yaklaşık 10 teknelik destek grubu, Akdeniz açıklarında Yunanistan karasularına doğru ilerleyerek Sumud Filosu'na yönelik saldırıya karşı dayanışma seferi başlattı. Yapılan açıklamada, "Yapılan bu hukuksuz ve uluslararası hukuka aykırı müdahaleyi protesto etmek için Türk karasularında Sumud Global tekneleri olarak denizdeyiz. Sonrasında arkadaşlarımızla buluşmak üzere yolumuza devam edeceğiz. Gazze'de yaşananlara karşı tavrımız sürecek. Tüm halkımızdan destek bekliyoruz" denildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
