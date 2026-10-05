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Marmaris'te stanttan mont ve pantolon alan İngiliz turist kamerayla yakalandı

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Marmaris'te stanttan mont ve pantolon alan İngiliz turist kamerayla yakalandı
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Muğla Marmaris'te iş yeri önündeki stanttan mont ve pantolon alındığı ihbarı üzerine polis güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerden belirlenen İngiliz turist yakalandı; alkollü olduğunu ve hırsızlık amacıyla almadığını söyleyip zararı karşılayınca serbest bırakıldı.

(MUĞLA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir iş yerinin önünde sergilenen mont ve pantolonu çaldığı güvenlik kamerası görüntüleriyle belirlenen İngiliz turist kısa sürede yakalandı. İfadesinde olay sırasında alkollü olduğunu ve ürünleri hırsızlık amacıyla almadığını söylediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinin önünde sergilenen ürünlerin bulunduğu stanttan 1 mont ve 1 pantolonun alındığına yönelik mağaza sahibinin ihbarı üzerine Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Polis ekipleri, iş yeri ve çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. İncelemede mont ve pantolonu stanttan alan kişinin görüntülerine ulaşıldı.

Kamera kayıtlarından belirlenen İngiliz vatandaşı şüpheli kısa sürede yakalanarak emniyete götürüldü.

"ALKOLLÜYDÜM, HIRSIZLIK AMACIYLA ALMADIM"

Şüphelinin emniyetteki ifadesinde olay sırasında alkollü olduğunu belirttiği öğrenildi. Mont ve pantolonu hırsızlık amacıyla almadığını savunan şüpheli, yaşananların alkollü olmasından kaynaklanan bir yanlışlık olduğunu ileri sürdü.

Polis ekiplerinin işlemlerinin ardından iş yerinin uğradığı maddi zararın şüpheli tarafından karşılanması sağlandı. Bunun üzerine İngiliz vatandaşı şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlandığı ve serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: ANKA
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