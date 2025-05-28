Marmaris'te Orman Yangınına Hava ve Karadan Müdahale
Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Yeşilbelde Mahallesi'nde çıkan orman yangınına, bölgeye sevk edilen kara ve hava araçlarıyla müdahale ediliyor. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Edinilen bilgiye göre, Yeşilbelde Mahallesi ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı sonrası bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çok sayıda kara ve hava aracı sevk edildi. Ekiplerin yangın bölgesinde havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel