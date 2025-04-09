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Marmaris'te Motosiklet Sürücülerine Kask Hediye Edildi

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen etkinlikte kask takmayan motosiklet sürücülerine önce ceza kesildi, ardından hediye kask dağıtıldı. Etkinlik, trafik güvenliği konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Önce ceza kestiler, sonra kask hediye ettiler

MUĞLA - Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesinde farkındalık etkinliği düzenlendi. 'Kaskımız Kaskomuz' projesi çerçevesinde kask takmayan motosiklet sürücülerine önce ceza kesildi, ardından kask hediye edildi.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ve İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Özdemir'in katılımıyla Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirilen uygulamada, yaklaşık 100 kişiye belge ve kask denetimi yapıldı. Kask takmayan sürücülere ceza uygulanırken, Marmarisli iş insanlarının desteğiyle temin edilen 100 kask da bu kişilere ücretsiz olarak dağıtıldı.

Yaklaşık 97 bin nüfusa sahip Marmaris'te 47 binden fazla motosiklet bulunduğunu belirten yetkililer, ilçede meydana gelen trafik kazalarının büyük kısmının motosiklet kazaları olduğunu vurguladı. Bu nedenle, kask ve ehliyet denetimlerinin en sık uygulanan ve en çok cezai işlem yapılan kontrollerin başında geldiği bildirildi.

"Ceza oranları geçen yıla göre yarıdan fazla azaldı"

Etkinlikte konuşan Kaymakam Nurullah Kaya, polis haftasının anlamına uygun şekilde farkındalık oluşturmanın önemli olduğunu belirtti. Kaya, "Emniyet teşkilatımız ve sponsorlarımızın iş birliğiyle anlamlı bir projeye imza attık. Marmaris, mutlu insanların yaşadığı bir şehir ve bu mutluluğun devamı için güvenlik şart. Kask kullanımı bu açıdan büyük önem taşıyor" dedi.

Geçtiğimiz yıl yaklaşık 32 bin cezai işlem uygulandığını söyleyen Kaya, "Bu yıl halkımızın duyarlılığı arttı. Geçmişte her 30 kişiden yalnızca 2-3'ü kask takarken, şimdi her 10 kişiden 5 buçuğu kask kullanıyor. Bu farkındalık bizi çok mutlu ediyor. Denetimlerimiz artarak sürecek ama cezaların zamanla azalacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaya ayrıca emniyet personeli ve jandarma trafik ekiplerine teşekkür ederek, "Vatandaşlarımızdan da destek bekliyoruz. Lütfen güvenliğiniz için kaskınızı takın" çağrısında bulundu.

Sürücüler ise uygulamanın yerinde olduğunu belirterek, "Turizm sezonu başlıyor, trafik yoğunlaşacak. Kasksız trafiğe çıkmamak gerek. Hem ceza hem kask için teşekkür ederiz" ifadelerini kullanarak hediye edilen kasklarını takıp yollarına devam etti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÜLDEMET KIZIL - Yerel
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