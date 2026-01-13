Kaza yapmadan duramıyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan ve defalarca geçirdiği kazaların ardından 'kedi canlı' lakabı ile anılan 47 yaşındaki adam, geçtiğimiz günlerde geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu yeniden hastaneye kaldırıldı. Doğa yürüyüşü sırasında ayağının kayması sonucu bacağını kıran adam, ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi'ne getirildi. 7 Ocak'ta meydana gelen olayın ardından ameliyata alınan adamın tedavisi hastanede devam ediyor.

Hayatı boyunca çok sayıda kaza geçirdiğini anlatan 47 yaşındaki Mehmet Övet, 7 yaşından bu yana yüksekten düşme, trafik kazası ve kurşunlanma dahil olmak üzere irili ufaklı 13'ten fazla kaza atlattığını söyledi. Bu kazaların ardından yüzde 65 engelli kalan Övet, yaşadığı son kazayı, "Yine bir talihsizlik oldu. Marmaris'ten Karaca tarafına gitmiştim. Yürüyüş esnasında ayağım, üstü yeşillikle kaplı kaygan bir çamura geldi. Normal adım atmak yerine zıpladım. Sol ayağım kayınca kafam taşa ya da kayaya gelmesin diye düşüşümü yönlendirmeye çalıştım. O sırada bacağımdan ağaç kırılır gibi sesler geldi ve olduğum yere yığıldım" sözleriyle anlattı.

Yaşadığı duruma artık alıştığını dile getiren Övet, "Artık 'varmış' diyorum, 'yazılmış' diyorum. Bu acıyı, bu zaman kaybını da yaşayacakmışım demek ki. Annem çok kızgın, 'Senin yüzünden hastanenin her yerini öğrendim' diyor. Yakınlarım da 'yine olmadı' diyor. Ben de 'olsaydı sevinirdiniz' diye takılıyorum" ifadelerini kullandı.

Ameliyatını gerçekleştiren ortopedi uzmanı Oktay Hüsamettin Ak ve ekibine teşekkür eden Övet, "Marmaris Devlet Hastanesi'nde ameliyat oldum, çok güzel geçti. Bugün ya da yarın taburcu olurum diye düşünüyorum" dedi.

Övet'i hastanede ziyaret eden yakın dostu Ali Gündoğan da geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Bir değil, iki değil, yedi değil. On üç tane kaza gerçekten çok zor. Acil şifalar diliyorum. Kaderinde varmış demek ki. Biz de dostumuzu ziyaret etmek istedik. Bu vesileyle hastane yönetimine, başhekimlikten ameliyatı yapan doktorlara kadar herkese teşekkür ediyoruz. Hepsi yakından ilgilendi" diye konuştu. - MUĞLA