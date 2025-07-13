Marmaris'te Kadın Turistlere Darp Olayı: Kamuoyunda Tepki

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir eğlence mekanında çalışanların kadın turistleri darp ettiği görüntülerin sosyal medyada yayılması sonrası kamuoyunda büyük tepki oluştu. Olayla ilgili Marmaris Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kadına şiddet görüntülerini kabul etmemiz asla mümkün değildir. Devletimizin bu konuda kararlı duruşu vardır" denildi.

Olay, 2 Haziran 2025 tarihinde Marmaris'in Armutalan Mahallesi'nde bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hesap nedeniyle çıkan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kimlik bilgileri henüz belirlenemeyen yabancı uyruklu kadın müşteriler, iş yeri çalışanları tarafından darp edildi. Olay anına ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine güvenlik güçleri harekete geçti. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu, kadın turistleri darp ettiği belirlenen iş yeri çalışanları M.A., Ş.E., E.S.Y., U.T. ve A.A. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenilirken, olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

"Görüntüleri kabul etmemiz asla mümkün değildir"

Marmaris Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Armutalan Mahallesi'nde 2 Haziran'da alkollü bir mekanda meydana gelen kadına şiddet görüntülerini kabul etmemiz asla mümkün değildir. Bilinmelidir ki, Muğla'da kadına yönelik şiddete asla müsamaha gösterilmemektedir. Kadına yönelik her türlü şiddet davranışının karşısında, devletimizin kararlı duruşu vardır. Söz konusu olaya karıştığı tespit edilen 5 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir. İşletme ve çalışanlarla ilgili adli ve idari soruşturma titizlikle sürdürülmekte olup, gelişmeler tüm yönleriyle yakından takip edilmektedir." - MUĞLA