Marmaris'te İngiliz Turist Çatı Katından Düşerek Hayatını Kaybetti

Marmaris'te İngiliz Turist Çatı Katından Düşerek Hayatını Kaybetti
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Marmaris'te tatil yapan 41 yaşındaki İngiliz turist Thomson William, konakladığı apartın çatı katından düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Marmaris'te apartın çatı katından düşen İngiliz turist hayatını kaybetti

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde tatil yapan 41 yaşındaki İngiliz turist Thomson William, sabah saatlerinde konakladığı apartın bahçesinde ölü olarak bulundu. Turistin kaldığı apartın çatı katından aşağıya düştüğü tahmin ediliyor.

Olay, Armutalan Mahallesi 245. Sokak üzerinde bulunan bir apartta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, William sabah saatlerinde kaldığı odanın bulunduğu çatı katın altındaki bahçede hareketsiz şekilde yatarken bulundu. Durumu fark eden başka bir turist, otel yönetimine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, William'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İlk tespitlere göre, turistin çatı katından aşağıya düşmüş olabileceği değerlendiren polis ve olay yeri inceleme ekipleri bölgede detaylı çalışma yaparken, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Turistin cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için olay yerindeki incelemelerin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÜLDEMET KIZIL - Yerel
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