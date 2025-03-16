Marmaris'te Dünya Yetimler Günü Anısına Anlamlı İftar Programı Düzenlendi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Kaymakamlık himayesinde ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından Dünya Yetimler Günü dolayısıyla anlamlı bir iftar programı düzenlendi. Ramazan ayının 15. gününde, vakıfa kayıtlı öksüz, yetim ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar için gerçekleştirilen iftar, büyük bir katılım ile gerçekleşti.

İftar programı, Marmaris'in Siteler Mahallesi'nde bulunan bir beş yıldızlı otelin salonunda yapıldı. Program, Diyanet İşleri Marmaris Temsilcisi'nin ezan okumasıyla başladı. İftarın ardından, ilçe vaizi tarafından sofra duası okundu.

İftar sonrası bir konuşma yapan Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, programın önemine dikkat çekti. Kaya, yaklaşık 13 yıldır Ramazan'ın 15. gününde, ülke genelinde Kaymakamlıklar ve vakıflar aracılığıyla Cumhurbaşkanlığı'nın himayesinde düzenlenen kardeşlik gecelerine katıldıklarını belirterek, "Bu yıl da burada sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Marmaris'te her köşe başında iftar sofraları kuruldu ve Ramazan'ın coşkusunu hep birlikte yaşadık. Gençlerimizin geleceğe hazırlanması için devletimiz ve milletimizin imkanlarıyla canla başla çalışıyoruz. Lütfen kötü niyetli kişilere itibar etmeyin, devletimiz her zaman yanınızda" dedi.

Kaymakam Kaya, ilçede yapımı devam eden gençlik merkezinin yakın bir zamanda açılacağı müjdesini de verdi. Konuşmasının sonunda, "Cumhurbaşkanımıza ve desteklerini esirgemeyen hayırseverlere teşekkür ediyorum. Gecemiz hayırlı, sonumuz ise bayram olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

İftar programına, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Garnizon Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Berker Dongul, Sahil güvenlik Komutanlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Evrim Çağlayan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Aksel, İlçe Sağlık Müdürü İmran İnce, Mal Müdürü Nalan Çalışkan, Mütevelli Heyet Başkanı Hayat Yaraş ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na kayıtlı vatandaşlar katıldı. - MUĞLA