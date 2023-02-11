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Marmaris'te depremzedeler ile ilgili çalışmalar değerlendirildi

Yerel Haberler

Marmaris'te depremzedeler ile ilgili çalışmalar değerlendirildi

Muğla'nın Marmaris ilçesine gelen depremzedeler ile ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesine gelen depremzedeler ile ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı.

Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş merkez üslü depremle birlikte altüst olan bölge halkı yaşayanları için ilk günden bu yana kapılarımız açık şeklinde bilgi veren Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy ve Belediye Başkanı Mehmet Oktay ilçede kurulan yardım koordinasyon merkezini ziyaret ederek, toplantı yapıldı.

"Marmaris'e gelmek isteyen depremzedelerimiz için gerekli hazırlıklarımızı yaptık " diyen Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Ticaret Odası başkanı Mutlu Ayhan, GETOB Başkanı Mustafa Deliveli, TURSAB BTK Başkanı Suat Esin, Deniz Ticaret Odası Başkanı Halil Bağlı ve ilçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız ile önce depremzedelerin ilçedeki konaklamalarının koordine edildiği İçmeler Halit Narin Turizm Otelcilik Uygulama oteline geldi.

Kaymakam Aksoy ve başkanların hem çalışmaları takip ettiği hem de depremzedeler ile sohbet ettiği koordinasyon merkezinde kendi aralarında yapılacak görevler ile ilgili istişare toplantısı yaptılar.

Kaymakam Aksoy, "Bugüne kadar 700 depremzedenin karşılandığı koordinasyon merkezi olarak faaliyet gösteren uygulama otelindeki toplantıda, hem organizasyonu mükemmelleştirilmesi hem de kapasitenin artırılması yönünde çalışmaya devam edeceğiz. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz, biz Marmaris ölçeğinde üzerimize düşeni hem kalite anlamında hem de kullanış anlamında en üst düzeyde yerine getireceğiz" şeklinde konuşarak oda başkanlarına teşekkürlerini sundu. - MUĞLA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ertuğ Şevket Aksoy Kahramanmaraş Marmaris Muğla Yerel Haberler

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